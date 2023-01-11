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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 11 января 2023
Милан
11.01.2023, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Торино
114'
М. Адопо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Торино
114'
ГОЛ! 0:1!
М. Адопо
Пас отдал
Б. Байейе
111'
Замена
Б. Байейе
️️️️
У. Синго
Замена
Д. Калабрия
️️️️
С. Дест
110'
109'
Желтая карточка
Д. Сек
91'
Замена
М. Адопо
️️️️
С. Риччи
90'
+2
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
90'
+1
Замена
Д. Сек
️️️️
А. Миранчук
Замена
И. Беннасер
️️️️
А. Вранкс
83'
81'
Замена
К. Линетти
️️️️
Р. Родригес
81'
Замена
М. Войвода
️️️️
Н. Влашич
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
М. Габбиа
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Побега
77'
71'
Замена
Д. Зима
️️️️
А. Санабрия
70'
Вторая желтая
К. Джиджи
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Б. Диас
67'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Салемакерс
67'
14'
Желтая карточка
К. Джиджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
4-1-2-3
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
23
Томори
46
Габбиа
8
Дест
16
Тонали
4
Побега
40
Вранкс
21
Диас
17
Де Кетеларе
56
Салемакерс
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
4
Схюрс
4
Буонджорно
26
Джиджи
90
Синго
15
Родригес
23
Лукич
21
Риччи
59
Миранчук
45
Влашич
19
Санабрия
56
Салемакерс
27
Леау
27
Леау
56
Салемакерс
21
Диас
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Диас
46
Габбиа
19
Эрнандес
19
Эрнандес
46
Габбиа
8
Дест
2
Калабрия
2
Калабрия
8
Дест
40
Вранкс
10
Беннасер
10
Беннасер
40
Вранкс
4
Побега
9
Жиру
9
Жиру
4
Побега
19
Санабрия
4
Зима
4
Зима
19
Санабрия
90
Синго
2
Байейе
2
Байейе
90
Синго
45
Влашич
23
Войвода
23
Войвода
45
Влашич
21
Риччи
8
Адопо
8
Адопо
21
Риччи
15
Родригес
17
Линетти
17
Линетти
15
Родригес
59
Миранчук
19
Сек
19
Сек
59
Миранчук
Остались в запасе
Милан
Торино
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Милан - Торино
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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