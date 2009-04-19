Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 19 апреля 2009
Милан
19.04.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 32 тур
5 : 1
Завершен
Торино
15'
Ф. Индзаги
37'
Ф. Индзаги
60'
Ф. Индзаги
67'
Кака (П)
90'
М. Амброзини
81'
Ч. Натали
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
ГОЛ! 5:1!
М. Амброзини
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 4:1!
Ч. Натали
Пас отдал
С. Бароне
Замена
М. Дармиан
️️️️
П. Мальдини
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Кака
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Рубин
Замена
А. Шевченко
️️️️
Ф. Индзаги
Травма
М. Рубин
ГОЛ! 3:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Роналдиньо
Желтая карточка
А. Стефано Диана
Замена
Роналдиньо
️️️️
Пато
Замена
Ю. Саумель
️️️️
Б. Джемаили
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
К. Ривальта
Травма
К. Ривальта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Индзаги
Желтая карточка
И. Франческини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Д. Бекхэм
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Матье Фламини
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Кака
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
(К)
ЦЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
20
Иньяцио Абате
ПП
27
Алессандро Розина
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Милан
0
Желько Калач
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
13
Матиас Кардасио
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дида
19
Дзамбротта
0
Мальдини
14
Сендерос
20
Фламини
21
Пирло
90
Амброзини
32
Бекхэм
10
Кака
12
Пато
9
Индзаги
4-4-2
22
Серени
16
Ривальта
21
Франческини
14
Натали
33
Рубин
20
Абате
6
Бароне
21
Джемаили
19
Диана
9
Бьянки
27
Розина
0
Мальдини
36
Дармиан
36
Дармиан
0
Мальдини
12
Пато
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
12
Пато
9
Индзаги
7
Шевченко
7
Шевченко
9
Индзаги
33
Рубин
21
Огбонна
21
Огбонна
33
Рубин
16
Ривальта
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
16
Ривальта
21
Джемаили
10
Саумель
10
Саумель
21
Джемаили
Остались в запасе
Милан
Торино
13
Матиас Кардасио
ЦП
0
Желько Калач
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
0
Желько Калач
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Милан - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Торино
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+