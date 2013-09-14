Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 14 сентября 2013
Торино
14.09.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Милан
47'
Д. Д'Амброзио
71'
А. Черчи
87'
С. Мунтари
90+7'
М. Балотелли (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Балотелли
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
М. Ларрондо
90'
+5
Травма
М. Ларрондо
90'
+5
Желтая карточка
К. Глик
88'
87'
ГОЛ! 2:1!
С. Мунтари
86'
Желтая карточка
А. Поли
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Д. Д'Амброзио
80'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
А. Черчи
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Черчи
Пас отдал
Ч. Иммобиле
71'
70'
Замена
В. Бирса
️️️️
Кака
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
64'
58'
Замена
А. Матри
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
А. Черчи
47'
45'
+1
Замена
А. Поли
️️️️
Р. Монтоливо
45'
Желтая карточка
К. Сапата
45'
Травма
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-5-2
93
Паделли
15
Глик
83
Бово
24
Моретти
33
Д'Амброзио
7
Эль-Каддури
5
Вивес
4
Бриги
36
Дармиан
9
Иммобиле
7
Черчи
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
5
Дзаккардо
5
Мексес
25
Сапата
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
4
Мунтари
18
Монтоливо
10
Кака
70
Робиньо
45
Балотелли
33
Д'Амброзио
26
Паскуале
26
Паскуале
33
Д'Амброзио
Ларрондо
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
Ларрондо
7
Черчи
9
Ларрондо
9
Ларрондо
7
Черчи
18
Монтоливо
15
Поли
15
Поли
18
Монтоливо
10
Кака
23
Бирса
23
Бирса
10
Кака
70
Робиньо
21
Матри
21
Матри
70
Робиньо
Остались в запасе
Торино
Милан
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Торино
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+