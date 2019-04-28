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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 28 апреля 2019
Торино
28.04.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Милан
58'
А. Белотти (П)
69'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
Замена
Бремер
️️️️
В. Париджини
90'
+5
Замена
О. Эйна
️️️️
Т. Ринкон
87'
83'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
В. Париджини
83'
82'
Красная карточка
А. Романьоли
81'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
77'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
В. Париджини
️️️️
А. Беренгер
73'
71'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Конти
ГОЛ! 2:0!
А. Беренгер
69'
Желтая карточка
Э. Моретти
65'
62'
Замена
К. Пентек
️️️️
Л. Пакета
62'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Сусо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Белотти
58'
16'
Желтая карточка
Л. Пакета
13'
Желтая карточка
А. Конти
8'
Желтая карточка
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
14
Ансальди
24
Моретти
4
Иццо
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
8
Мейте
23
Лукич
8
Ринкон
7
Беренгер
11
Белотти
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Конти
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
11
Пакета
10
Кутроне
Париджини
3
Бремер
3
Бремер
Париджини
8
Ринкон
34
Эйна
34
Эйна
8
Ринкон
7
Беренгер
14
Париджини
14
Париджини
7
Беренгер
13
Конти
70
Кастильехо
70
Кастильехо
13
Конти
10
Сусо
16
Борини
16
Борини
10
Сусо
11
Пакета
9
Пентек
9
Пентек
11
Пакета
Остались в запасе
Торино
Милан
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
44
Яго Фальке
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
44
Яго Фальке
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Торино - Милан
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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