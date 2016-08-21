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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 21 августа 2016
Милан
21.08.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Завершен
Торино
38'
К. Бакка
50'
К. Бакка
62'
К. Бакка (П)
48'
А. Белотти
90+1'
Д. Базелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
90'
+6
Пенальти не реализован!
А. Белотти
Вторая желтая
Г. Палетта
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Базелли
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Бакка
87'
Замена
А. Поли
️️️️
А. Бертолаччи
78'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Д. Бонавентура
73'
70'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Бакка
62'
61'
Желтая карточка
Ж. Оби
58'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Вивес
ГОЛ! 2:1!
К. Бакка
Пас отдал
М. Ньянг
50'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
К. Молинаро
Желтая карточка
Г. Палетта
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
И. Абате
38'
35'
Желтая карточка
Л. Россеттини
28'
Замена
Л. Бойе
️️️️
А. Льяич
26'
Желтая карточка
Д. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
22
Адем Льяич
АП
18
Африйе Аква
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
13
Диего Лопес
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
13
Антонелли
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
18
Монтоливо
7
Бонавентура
33
Куцка
10
Сусо
99
Ньянг
70
Бакка
4-3-1-2
93
Паделли
29
Де Сильвестри
13
Россеттини
24
Моретти
3
Молинаро
18
Аква
10
Оби
5
Вивес
22
Льяич
77
Мартинес
11
Белотти
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
Бертолаччи
15
Поли
15
Поли
Бертолаччи
70
Бакка
4
Адриано
4
Адриано
70
Бакка
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
22
Льяич
15
Бойе
15
Бойе
22
Льяич
5
Вивес
11
Лопес
11
Лопес
5
Вивес
Остались в запасе
Милан
Торино
13
Диего Лопес
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
70
Маттиа Араму
АП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
70
Маттиа Араму
АП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Милан - Торино
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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