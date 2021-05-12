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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 12 мая 2021
Торино
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 7
Завершен
Милан
19'
Т. Эрнандес
26'
Ф. Кессье (П)
50'
Б. Диас
62'
Т. Эрнандес
67'
А. Ребич
72'
А. Ребич
79'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
80'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Ребич
79'
ГОЛ! 0:7!
А. Ребич
Пас отдал
Р. Крунич
72'
ГОЛ! 0:6!
А. Ребич
Пас отдал
Р. Леау
70'
Замена
Р. Леау
️️️️
Х. Чалханоглу
69'
Замена
Д. Далот
️️️️
Т. Эрнандес
67'
ГОЛ! 0:5!
А. Ребич
Пас отдал
Р. Крунич
63'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
62'
ГОЛ! 0:4!
Т. Эрнандес
Пас отдал
А. Ребич
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Линетти
56'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Р. Родригес
56'
Замена
С. Верди
️️️️
Д. Базелли
56'
50'
ГОЛ! 0:3!
Б. Диас
Пас отдал
Ф. Кессье
Желтая карточка
К. Линетти
48'
46'
Замена
С. Мейте
️️️️
И. Беннасер
Желтая карточка
Д. Базелли
44'
41'
Желтая карточка
И. Беннасер
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Кессье
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Б. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-3-2-2
46
Сиригу
3
Бремер
13
Лянко
4
Буонджорно
15
Родригес
8
Мандрагора
90
Синго
33
Базелли
17
Линетти
90
Бонаццоли
11
Дзадза
4-3-3
1
Доннарумма
2
Калабрия
23
Томори
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
70
Кастильехо
21
Диас
9
Ребич
15
Родригес
14
Ансальди
14
Ансальди
15
Родригес
17
Линетти
8
Ринкон
8
Ринкон
17
Линетти
33
Базелли
90
Верди
90
Верди
33
Базелли
20
Чалханоглу
27
Леау
27
Леау
20
Чалханоглу
19
Эрнандес
2
Далот
2
Далот
19
Эрнандес
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
10
Беннасер
8
Мейте
8
Мейте
10
Беннасер
9
Ребич
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Ребич
Остались в запасе
Торино
Милан
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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