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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 18 апреля 2018
Торино
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Милан
71'
Л. Де Сильвестри
9'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
Вторая желтая
Л. Де Сильвестри
90'
+4
87'
Желтая карточка
М. Локателли
79'
Желтая карточка
П. Кутроне
Желтая карточка
Д. Базелли
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
А. Льяич
71'
45'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Желтая карточка
Т. Ринкон
42'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
25'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
8
Бурдиссо
24
Моретти
14
Ансальди
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-1-2
1
Доннарумма
20
Абате
25
Сапата
19
Бонуччи
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
9
Калинич
16
Борини
Остались в запасе
Торино
Милан
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Торино - Милан
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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