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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 17 февраля 2020
Милан
17.02.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Торино
25'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
Желтая карточка
М. Габбиа
85'
73'
Желтая карточка
К. Ансальди
60'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
С. Кастильехо
50'
34'
Желтая карточка
С. Эдера
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
С. Кастильехо
25'
Желтая карточка
И. Беннасер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
24
Кьер
2
Калабрия
19
Кессье
10
Беннасер
9
Ребич
11
Пакета
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-2-2-1-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
3
Бремер
13
Лянко
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
8
Ринкон
23
Лукич
7
Беренгер
11
Белотти
20
Эдера
Остались в запасе
Милан
Торино
27
Рафаэль Леау
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Торино
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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