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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 12 января 2017
Милан
12.01.2017, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Торино
61'
Ю. Куцка
64'
Д. Бонавентура
27'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Торино
87'
Вторая желтая
А. Баррека
81'
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Вальдифиори
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ю. Куцка
79'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
И. Абате
79'
Желтая карточка
И. Абате
78'
71'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Базелли
64'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Х. Итурбе
ГОЛ! 2:1!
Д. Бонавентура
64'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Куцка
61'
57'
Желтая карточка
А. Баррека
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
89
Элой Ром
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
10
Сусо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
3-2-5-3-2
1
Доннарумма
4
Кашия
4
Шенкевельд
3
Лам
4
ван дер Верфф
3
Эхизибуе
33
Куцка
6
Накамба
21
Йейни
10
Нейланд
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
10
Сусо
23
Бекер
9
Велдвейк
37
Браун
4-3-2-1
1
Харт
29
Де Сильвестри
24
Моретти
13
Россеттини
3
Баррека
16
Вальдифиори
33
Базелли
24
Бенасси
11
Итурбе
22
Льяич
11
Белотти
20
Абате
2
Калабрия
2
Калабрия
20
Абате
33
Куцка
8
Пашалич
8
Пашалич
33
Куцка
21
Йейни
8
Бэйкер
8
Бэйкер
21
Йейни
16
Вальдифиори
10
Оби
10
Оби
16
Вальдифиори
33
Базелли
11
Лопес
11
Лопес
33
Базелли
11
Итурбе
15
Бойе
15
Бойе
11
Итурбе
Остались в запасе
Милан
Торино
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
6
Кевин Дикс
ПЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
90
Томмазо Куккьетти
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
6
Кевин Дикс
ПЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Милан - Торино
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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