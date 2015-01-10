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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 10 января 2015
Торино
10.01.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Милан
81'
К. Глик
4'
Ж. Менез (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
84'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
81'
Замена
Ф. Лескано
️️️️
М. Дармиан
80'
77'
Замена
Алекс
️️️️
Ж. Менез
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Фарнеруд
68'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Вивес
58'
56'
Замена
А. Поли
️️️️
С. Мунтари
48'
Желтая карточка
С. Мунтари
45'
+4
Замена
И. Абате
️️️️
М. Ньянг
45'
+2
Вторая желтая
М. Де Шильо
41'
Желтая карточка
М. Ньянг
29'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Желтая карточка
К. Глик
15'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛАЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Рубен Перес
ПАЗ
9
Александер Фарнеруд
ОП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
13
Диего Лопес
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
45
Факундо Лескано
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алекс
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-3-2-2
93
Паделли
15
Глик
24
Моретти
52
Максимович
36
Дармиан
9
Фарнеруд
21
Перес
14
Гацци
5
Вивес
77
Мартинес
27
Квальярелла
4-2-1-2-1
13
Лопес
22
Де Шильо
5
Мексес
23
Рами
7
Армеро
34
Де Йонг
4
Мунтари
18
Монтоливо
99
Ньянг
7
Бонавентура
7
Менез
36
Дармиан
45
Лескано
45
Лескано
36
Дармиан
9
Фарнеруд
24
Бенасси
24
Бенасси
9
Фарнеруд
5
Вивес
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
5
Вивес
7
Менез
33
Алекс
33
Алекс
7
Менез
99
Ньянг
20
Абате
20
Абате
99
Ньянг
4
Мунтари
15
Поли
15
Поли
4
Мунтари
Остались в запасе
Торино
Милан
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Торино - Милан
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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