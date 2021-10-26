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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 26 октября 2021
Милан
26.10.2021, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Торино
14'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
Желтая карточка
Т. Бакайоко
90'
+3
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
87'
80'
Замена
С. Дзадза
️️️️
О. Эйна
74'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
Замена
И. Беннасер
️️️️
Р. Крунич
66'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
С. Тонали
65'
57'
Желтая карточка
Т. Побега
54'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Линетти
54'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Белотти
Замена
С. Кьер
️️️️
А. Романьоли
46'
46'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
П. Калюлю
46'
Желтая карточка
П. Калюлю
34'
24'
Желтая карточка
У. Синго
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Крунич
14'
Желтая карточка
А. Романьоли
10'
5'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
26
Романьоли
23
Томори
15
Калюлю
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
19
Кессье
27
Леау
56
Салемакерс
9
Жиру
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
3
Бремер
4
Буонджорно
26
Джиджи
34
Эйна
90
Синго
23
Лукич
4
Побега
17
Линетти
7
Брекало
11
Белотти
15
Калюлю
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Калюлю
26
Романьоли
24
Кьер
24
Кьер
26
Романьоли
16
Тонали
8
Бакайоко
8
Бакайоко
16
Тонали
33
Крунич
10
Беннасер
10
Беннасер
33
Крунич
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
17
Линетти
26
Прат
26
Прат
17
Линетти
11
Белотти
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Белотти
34
Эйна
11
Дзадза
11
Дзадза
34
Эйна
Остались в запасе
Милан
Торино
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Милан - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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