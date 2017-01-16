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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 16 января 2017
Торино
16.01.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Милан
21'
А. Белотти
26'
М. Бенасси
55'
А. Бертолаччи
60'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
89'
Вторая желтая
А. Романьоли
87'
Замена
Л. Вангиони
️️️️
Д. Калабрия
84'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Бенасси
81'
Желтая карточка
Я. Фальке
79'
74'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Вальдифиори
67'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ж. Оби
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Бакка
Желтая карточка
Л. Россеттини
59'
Желтая карточка
Ж. Оби
57'
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Бертолаччи
Желтая карточка
А. Белотти
50'
45'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Э. Моретти
40'
Пенальти не реализован!
А. Льяич
32'
ГОЛ! 2:0!
М. Бенасси
Пас отдал
Я. Фальке
26'
25'
Желтая карточка
М. Локателли
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
А. Льяич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
7
Джакомо Бонавентура
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
50
Карлао
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
13
Россеттини
24
Моретти
77
Дзаппакоста
10
Оби
16
Вальдифиори
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
91
Бертолаччи
10
Сусо
8
Пашалич
70
Бакка
7
Бонавентура
24
Бенасси
33
Базелли
33
Базелли
24
Бенасси
16
Вальдифиори
16
Лукич
16
Лукич
16
Вальдифиори
10
Оби
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Оби
2
Калабрия
11
Вангиони
11
Вангиони
2
Калабрия
91
Бертолаччи
33
Куцка
33
Куцка
91
Бертолаччи
7
Бонавентура
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Бонавентура
Остались в запасе
Торино
Милан
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
50
Карлао
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
50
Карлао
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Торино - Милан
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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