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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 30 октября 2022
Торино
30.10.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Милан
35'
К. Джиджи
37'
А. Миранчук
67'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Милан
Желтая карточка
С. Лукич
90'
+1
Желтая карточка
К. Линетти
87'
Замена
М. Адопо
️️️️
А. Миранчук
85'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
85'
78'
Замена
О. Жиру
️️️️
Ж. Мессьяс
77'
Желтая карточка
Т. Побега
Замена
Д. Зима
️️️️
П. Схюрс
76'
Замена
Я. Карамо
️️️️
П. Пеллегри
73'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
73'
Желтая карточка
П. Пеллегри
71'
70'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
67'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Мессьяс
46'
Замена
С. Дест
️️️️
П. Калюлю
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
46'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
ГОЛ! 2:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Н. Влашич
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Джиджи
Пас отдал
В. Лазаро
35'
34'
Желтая карточка
П. Калюлю
Желтая карточка
А. Буонджорно
30'
Желтая карточка
П. Схюрс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
19
Лазаро
23
Лукич
21
Риччи
45
Влашич
59
Миранчук
9
Пеллегри
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
16
Тонали
4
Побега
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
27
Ориги
9
Пеллегри
14
Карамо
14
Карамо
9
Пеллегри
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Схюрс
4
Зима
4
Зима
4
Схюрс
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
59
Миранчук
8
Адопо
8
Адопо
59
Миранчук
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
15
Калюлю
8
Дест
8
Дест
15
Калюлю
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
9
Жиру
10
Мессьяс
Остались в запасе
Торино
Милан
2
Брайан Байейе
ПЗ
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Милан
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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