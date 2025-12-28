29 декабря в рамках 17 тура Серии А «Рома» на своем поле примет «Дженоа». Римляне продолжают борьбу за места в еврокубковой зоне, тогда как гости ведут сложную борьбу за выживание. Разница в турнирных задачах и стабильности команд делает предстоящий матч важным прежде всего для хозяев, которые не имеют права терять очки в играх с соперниками из нижней части таблицы.
«Рома»
«Рома» подходит к матчу после выездного поражения от «Ювентуса», однако в целом команда сохраняет уверенные позиции в чемпионате. После 16 туров римляне набрали 30 очков и занимают 5 место. В последних пяти матчах «Рома» забила 5 мячей и пропустила 4, демонстрируя прагматичный стиль. Команда редко допускает серьезные провалы в обороне – средний показатель пропущенных мячей составляет 0.80 за игру. При этом атака действует без излишнего риска, но стабильно забивает в ключевых встречах.
«Дженоа»
«Дженоа» находится в непростой ситуации. Поражение от «Аталанты» стало уже девятым подряд матчем чемпионата, в котором команда пропускает. После 16 туров генуэзцы имеют 14 очков и располагаются на 17 месте, вблизи зоны вылета. В последних пяти матчах «Дженоа» забила 5 голов, но пропустила сразу 9, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Средний показатель пропущенных мячей – 1.80 за игру, и на фоне выездной встречи с одним из фаворитов это выглядит тревожно.
Факты о командах
«Рома»
- 5 место после 16 туров
- Не проигрывает «Дженоа» в 20 из 22 последних матчей
- В среднем 1.00 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 3 последних матчах чемпионата
«Дженоа»
- 17 место после 16 туров
- Пропускает в 10 матчах подряд в Серии А
- В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- Пропустила 9 мячей за последние 5 игр