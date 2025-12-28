29 декабря в рамках 17 тура Серии А «Рома» на своем поле примет «Дженоа». Римляне продолжают борьбу за места в еврокубковой зоне, тогда как гости ведут сложную борьбу за выживание. Разница в турнирных задачах и стабильности команд делает предстоящий матч важным прежде всего для хозяев, которые не имеют права терять очки в играх с соперниками из нижней части таблицы.

«Рома»

«Рома» подходит к матчу после выездного поражения от «Ювентуса», однако в целом команда сохраняет уверенные позиции в чемпионате. После 16 туров римляне набрали 30 очков и занимают 5 место. В последних пяти матчах «Рома» забила 5 мячей и пропустила 4, демонстрируя прагматичный стиль. Команда редко допускает серьезные провалы в обороне – средний показатель пропущенных мячей составляет 0.80 за игру. При этом атака действует без излишнего риска, но стабильно забивает в ключевых встречах.

«Дженоа»

«Дженоа» находится в непростой ситуации. Поражение от «Аталанты» стало уже девятым подряд матчем чемпионата, в котором команда пропускает. После 16 туров генуэзцы имеют 14 очков и располагаются на 17 месте, вблизи зоны вылета. В последних пяти матчах «Дженоа» забила 5 голов, но пропустила сразу 9, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Средний показатель пропущенных мячей – 1.80 за игру, и на фоне выездной встречи с одним из фаворитов это выглядит тревожно.

Факты о командах

«Рома»

5 место после 16 туров

Не проигрывает «Дженоа» в 20 из 22 последних матчей

В среднем 1.00 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах чемпионата

«Дженоа»