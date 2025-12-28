Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 29 декабря 2025 с коэффициентом 1.6

28 декабря 2025 9:38
Рома - Дженоа
29 дек. 2025, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 17 тур
Победа «Ромы»
29 декабря в рамках 17 тура Серии А «Рома» на своем поле примет «Дженоа». Римляне продолжают борьбу за места в еврокубковой зоне, тогда как гости ведут сложную борьбу за выживание. Разница в турнирных задачах и стабильности команд делает предстоящий матч важным прежде всего для хозяев, которые не имеют права терять очки в играх с соперниками из нижней части таблицы.

«Рома»

«Рома» подходит к матчу после выездного поражения от «Ювентуса», однако в целом команда сохраняет уверенные позиции в чемпионате. После 16 туров римляне набрали 30 очков и занимают 5 место. В последних пяти матчах «Рома» забила 5 мячей и пропустила 4, демонстрируя прагматичный стиль. Команда редко допускает серьезные провалы в обороне – средний показатель пропущенных мячей составляет 0.80 за игру. При этом атака действует без излишнего риска, но стабильно забивает в ключевых встречах.

«Дженоа»

«Дженоа» находится в непростой ситуации. Поражение от «Аталанты» стало уже девятым подряд матчем чемпионата, в котором команда пропускает. После 16 туров генуэзцы имеют 14 очков и располагаются на 17 месте, вблизи зоны вылета. В последних пяти матчах «Дженоа» забила 5 голов, но пропустила сразу 9, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Средний показатель пропущенных мячей – 1.80 за игру, и на фоне выездной встречи с одним из фаворитов это выглядит тревожно.

Факты о командах

«Рома»

  • 5 место после 16 туров
  • Не проигрывает «Дженоа» в 20 из 22 последних матчей
  • В среднем 1.00 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата

«Дженоа»

  • 17 место после 16 туров
  • Пропускает в 10 матчах подряд в Серии А
  • В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Пропустила 9 мячей за последние 5 игр

Личные встречи
69% (24)
14% (5)
17% (6)
69
Забитых мячей
39
1.97
В среднем за матч
1.11
4:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
3 : 1
17.01.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
15.09.2024
Рома
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
1 : 0
19.05.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
4 : 1
28.09.2023
Рома
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1 : 0
12.01.2023
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
0 : 0
05.02.2022
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
0 : 2
21.11.2021
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1 : 0
07.03.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 3
08.11.2020
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 3
19.01.2020
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
3 : 3
25.08.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 1
05.05.2019
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 2
16.12.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
18.04.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
26.11.2017
Рома
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 2
28.05.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 1
08.01.2017
Рома
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 3
02.05.2016
Рома
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
20.12.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
2 : 0
03.05.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 1
14.12.2014
Рома
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 0
18.05.2014
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 0
12.01.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3 : 1
03.03.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 4
21.10.2012
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1 : 0
19.03.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 1
26.10.2011
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
4 : 3
20.02.2011
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 1
16.10.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 0
17.01.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
3 : 2
23.08.2009
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
3 : 0
08.02.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3 : 1
24.09.2008
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 2
05.04.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
0 : 1
24.11.2007
Рома
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Дженоа»

Статистика очных встреч и текущая форма команд указывают на преимущество «Ромы». Римляне действуют организованно и редко позволяют соперникам создавать много моментов у своих ворот, тогда как оборона «Дженоа» регулярно дает сбои. При этом гости способны забить, но рассчитывать на сенсацию им будет сложно. Наиболее логичным вариантом выглядит уверенная победа хозяев с контролем хода встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.6
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.80

Победа «Ромы»
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Дженоа Рома
