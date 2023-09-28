Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 28 сентября 2023
Дженоа
28.09.2023, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 1
Завершен
Рома
5'
А. Гюдмюндссон
45'
М. Ретеги
74'
М. Торсбю
81'
Ж. Мессьяс
22'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Рома
89'
Желтая карточка
У. Ауа
ГОЛ! 4:1!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
М. Френдруп
81'
78'
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Спинаццола
78'
Замена
С. Азмун
️️️️
Л. Паредес
78'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Маттурро
76'
Желтая карточка
М. Бани
75'
75'
Желтая карточка
Л. Паредес
ГОЛ! 3:1!
М. Торсбю
Пас отдал
Р. Дрэгушин
74'
Желтая карточка
М. Ретеги
65'
46'
Замена
А. Белотти
️️️️
Д. Манчини
Замена
К. Де Винтер
️️️️
С. Сабелли
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Ретеги
Пас отдал
М. Торсбю
45'
42'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
С. Сабелли
37'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Строотман
30'
Желтая карточка
К. Строотман
26'
24'
Замена
Э. Бове
️️️️
Д. Льоренте
22'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Л. Спинаццола
Замена
М. Торсбю
️️️️
М. Бадель
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
К. Строотман
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мартинес
28
Маттурро
3
Дрэгушин
22
Васкес
13
Бани
20
Сабелли
8
Строотман
47
Бадель
25
Френдруп
80
Гюдмюндссон
32
Ретеги
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
3
Льоренте
26
Н'Дика
23
Манчини
5
Кристенсен
5
Паредес
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
20
Сабелли
5
Де Винтер
5
Де Винтер
20
Сабелли
8
Строотман
10
Кутлу
10
Кутлу
8
Строотман
47
Бадель
2
Торсбю
2
Торсбю
47
Бадель
28
Маттурро
10
Мессьяс
10
Мессьяс
28
Маттурро
3
Льоренте
8
Бове
8
Бове
3
Льоренте
37
Спинаццола
10
Ауа
10
Ауа
37
Спинаццола
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
5
Паредес
20
Азмун
20
Азмун
5
Паредес
23
Манчини
11
Белотти
11
Белотти
23
Манчини
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Дженоа - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Рома
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+