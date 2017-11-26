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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 26 ноября 2017
Дженоа
26.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Рома
70'
Д. Лападула (П)
59'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Желтая карточка
А. Таарабт
74'
71'
Желтая карточка
Жуан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лападула
70'
69'
Красная карточка
Д. Де Росси
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
А. Флоренци
47'
Желтая карточка
Р. Наингголан
44'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-4-1
1
Перин
2
Сполли
87
Жуканович
20
Рози
93
Лаксальт
4
Иццо
44
Велозу
30
Ригони
49
Таарабт
91
Бертолаччи
21
Пандев
4-3-1-2
1
Алиссон
24
Флоренци
11
Коларов
17
Фасио
15
Жуан
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
Остались в запасе
Дженоа
Рома
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Рома
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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