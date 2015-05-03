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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 03 мая 2015
Рома
03.05.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
35'
С. Думбия
90+3'
А. Флоренци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
ГОЛ! 2:0!
А. Флоренци
90'
+3
Желтая карточка
Д. Де Росси
90'
+1
Замена
Х. Холебас
️️️️
С. Ибарбо
86'
72'
Замена
Т. Коста
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Пьянич
71'
Желтая карточка
В. Торосидис
65'
61'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
Х. Итурбе
️️️️
С. Думбия
59'
58'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Д. Лаксальт
54'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Желтая карточка
С. Ибарбо
51'
Желтая карточка
К. Манолас
50'
46'
Замена
Я. Фальке
️️️️
А. Тамбе
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
35'
31'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Закария Бергдич
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
44
Манолас
13
Астори
24
Флоренци
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
8
Ибарбо
22
Думбия
3-3-3-1
1
Перин
93
Лаксальт
4
Иццо
87
Де Майо
14
Ронкалья
91
Бертолаччи
2
Тамбе
33
Куцка
8
Ринкон
19
Бергдич
99
Ньянг
8
Ибарбо
25
Холебас
25
Холебас
8
Ибарбо
15
Пьянич
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
15
Пьянич
22
Думбия
11
Итурбе
11
Итурбе
22
Думбия
91
Бертолаччи
8
Коста
8
Коста
91
Бертолаччи
2
Тамбе
44
Фальке
44
Фальке
2
Тамбе
93
Лаксальт
17
Лестьенн
17
Лестьенн
93
Лаксальт
Остались в запасе
Рома
Дженоа
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
45
Роландо Мандрагора
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
45
Роландо Мандрагора
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Дженоа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:25 (прямая)
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