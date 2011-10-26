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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 26 октября 2011
Дженоа
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Рома
38'
Б. Янкович
89'
Ю. Куцка
82'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
А. Меркель
ГОЛ! 2:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
А. Меркель
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
Пас отдал
М. Боррьелло
Замена
М. Боррьелло
️️️️
С. Перротта
Замена
К. Констан
️️️️
Б. Янкович
Замена
П. Освальдо
️️️️
Д. Писарро
Замена
Л. Греко
️️️️
Э. Ламела
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Ф. Сеймур
Желтая карточка
Ф. Сеймур
Замена
Ч. Бово
️️️️
Э. Моретти
ГОЛ! 1:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
24
Моретти
3
Дайнелли
13
Антонелли
27
Место
44
Велозу
21
Меркель
17
Сеймур
7
Росси
8
Паласио
7
Янкович
3-4-1-2
1
Стекеленбург
8
Бурдиссо
5
Хайнце
3
Анхель
5
Гаго
16
Де Росси
20
Перротта
7
Писарро
9
Ламела
9
Кркич
16
Борини
7
Янкович
19
Констан
19
Констан
7
Янкович
24
Моретти
83
Бово
83
Бово
24
Моретти
17
Сеймур
33
Куцка
33
Куцка
17
Сеймур
9
Ламела
19
Греко
19
Греко
9
Ламела
20
Перротта
22
Боррьелло
22
Боррьелло
20
Перротта
7
Писарро
10
Освальдо
10
Освальдо
7
Писарро
Остались в запасе
Дженоа
Рома
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Дженоа - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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