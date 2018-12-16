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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 16 декабря 2018
Рома
16.12.2018, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
31'
Ф. Фасио
45'
Д. Клюйверт
59'
Б. Кристанте
17'
К. Пентек
33'
О. Хильемарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ролон
Желтая карточка
П. Шик
87'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Клюйверт
80'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Ундер
76'
68'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Ромуло
65'
Замена
Э. Ролон
️️️️
Сандро
60'
Замена
П. Перейра
️️️️
Э. Жуканович
ГОЛ! 3:2!
Б. Кристанте
Пас отдал
Д. Клюйверт
59'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
48'
ГОЛ! 2:2!
Д. Клюйверт
Пас отдал
А. Коларов
45'
33'
ГОЛ! 1:2!
О. Хильемарк
Пас отдал
Сандро
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фасио
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
14'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
3-2-3-2
1
Ольсен
17
Фасио
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
19
Клюйверт
7
Ундер
3-4-3
13
Раду
21
Ромеро
4
Бираски
87
Жуканович
11
Бесса
49
Ромуло
7
Хильемарк
30
Сандро
8
Куаме
88
Лазович
9
Пентек
7
Ундер
18
Сантон
18
Сантон
7
Ундер
19
Клюйверт
14
Шик
14
Шик
19
Клюйверт
87
Жуканович
13
Перейра
13
Перейра
87
Жуканович
30
Сандро
35
Ролон
35
Ролон
30
Сандро
49
Ромуло
21
Пандев
21
Пандев
49
Ромуло
Остались в запасе
Рома
Дженоа
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Рома - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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