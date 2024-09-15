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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 15 сентября 2024
Дженоа
15.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рома
90+6'
К. Де Винтер
37'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Рома
ГОЛ! 1:1!
К. Де Винтер
Пас отдал
Витинья
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Э. Шомуродов
81'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Довбик
Замена
Э. Бохинен
️️️️
М. Бадель
80'
Замена
Д. Эхатор
️️️️
К. Экубан
80'
Желтая карточка
К. Де Винтер
70'
65'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
62'
Замена
З. Челик
️️️️
С. Эль-Шаарави
62'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
П. Дибала
62'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Писилли
50'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
А. Салемакерс
Замена
Витинья
️️️️
А. Вольяччо
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Торсбю
46'
45'
Желтая карточка
Н. Писилли
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-3-2
95
Голлини
38
Вольяччо
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
20
Сабелли
32
Френдруп
47
Бадель
2
Торсбю
9
Пинамонти
81
Экубан
3-3-2-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
61
Писилли
4
Кристанте
17
Коне
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Дибала
47
Бадель
32
Бохинен
32
Бохинен
47
Бадель
2
Торсбю
17
Малиновский
17
Малиновский
2
Торсбю
81
Экубан
18
Эхатор
18
Эхатор
81
Экубан
38
Вольяччо
9
Витинья
9
Витинья
38
Вольяччо
56
Салемакерс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
56
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
2
Челик
2
Челик
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Дженоа - Рома
2
5
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
383
418
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
14
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
2.37
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Луиджи Феррарис
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