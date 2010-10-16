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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 16 октября 2010
Рома
16.10.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
33'
М. Боррьелло
53'
М. Бриги
77'
Г. Рудольф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
+1
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
П. Кастеллини
️️️️
С. Перротта
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Д. Писарро
ГОЛ! 2:1!
Г. Рудольф
Пас отдал
Л. Тони
Травма
Д. Писарро
Желтая карточка
М. Бриги
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Место
Замена
Д. Скулли
️️️️
А. Раноккия
ГОЛ! 2:0!
М. Бриги
Пас отдал
М. Боррьелло
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
4
Маттео Бриги
ОП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ОП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
(К)
ПП
27
Джандоменико Место
ЛФ
18
Лука Тони
ЦФ
8
Родриго Паласио
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
4-1-3-2
18
Лобонц
6
Риисе
2
Бурдиссо
4
Жуан
27
Кассетти
4
Бриги
20
Перротта
7
Писарро
11
Таддеи
10
Тотти
22
Боррьелло
4-1-2-3
82
Эдуарду
15
Чико
4
Кришито
3
Дайнелли
13
Раноккия
13
Харджа
7
Росси
0
Миланетто
8
Паласио
18
Тони
27
Место
20
Перротта
7
Кастеллини
7
Кастеллини
20
Перротта
7
Писарро
30
Симплисио
30
Симплисио
7
Писарро
27
Место
13
Рафинья
13
Рафинья
27
Место
13
Раноккия
10
Скулли
10
Скулли
13
Раноккия
8
Паласио
14
Рудольф
14
Рудольф
8
Паласио
Остались в запасе
Рома
Дженоа
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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