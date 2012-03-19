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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 19 марта 2012
Рома
19.03.2012, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
3'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Ф. Гаго
Замена
Маркиньо
️️️️
Л. Греко
Желтая карточка
К. Каладзе
Замена
К. Хоркера
️️️️
Ф. Беллуски
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
Б. Янкович
️️️️
М. Росси
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Л. Греко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
5
Фернандо Гаго
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
3
Анхель
5
Хайнце
24
Кьер
11
Таддеи
19
Греко
16
Де Росси
5
Гаго
9
Ламела
16
Борини
10
Освальдо
4-4-2
1
Фрей
27
Место
13
Каладзе
45
Карвальо
24
Моретти
7
Росси
25
Беллуски
44
Велозу
8
Бьондини
8
Паласио
19
Джилардино
5
Гаго
30
Симплисио
30
Симплисио
5
Гаго
19
Греко
77
Маркиньо
77
Маркиньо
19
Греко
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
25
Беллуски
14
Хоркера
14
Хоркера
25
Беллуски
7
Росси
7
Янкович
7
Янкович
7
Росси
Остались в запасе
Рома
Дженоа
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Рома - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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