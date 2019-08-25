Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 25 августа 2019
Рома
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 3
Завершен
Дженоа
6'
Д. Ундер
30'
Э. Джеко
49'
А. Коларов
16'
А. Пинамонти
43'
Д. Кришито (П)
70'
К. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
74'
70'
ГОЛ! 3:3!
К. Куаме
Пас отдал
П. Гильоне
56'
Желтая карточка
К. Ромеро
ГОЛ! 3:2!
А. Коларов
49'
43'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Кришито
Желтая карточка
Жуан
42'
Желтая карточка
А. Флоренци
38'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Б. Кристанте
30'
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
К. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Э. Джеко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-3-1
13
Лопес
11
Коларов
17
Фасио
15
Жуан
24
Флоренци
10
Дзаньоло
4
Кристанте
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
3-3-2-2
13
Раду
21
Ромеро
4
Кришито
25
Сапата
18
Гильоне
16
Радованович
3
Баррека
20
Шоне
21
Лерагер
9
Пинамонти
8
Куаме
Остались в запасе
Рома
Дженоа
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Рома - Дженоа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Рома
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+