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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 02 мая 2016
Дженоа
02.05.2016, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 3
Завершен
Рома
13'
П. Тахцидис
65'
Л. Паволетти
6'
М. Салах
77'
Ф. Тотти
87'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Желтая карточка
Д. Марчезе
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
К. Строотман
88'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
М. Салах
87'
ГОЛ! 2:3!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Джеко
83'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Г. Пандев
️️️️
Сусо
82'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
79'
77'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Де Росси
Желтая карточка
Т. Ринкон
72'
72'
Желтая карточка
Ф. Тотти
Замена
Д. Капель
️️️️
Р. Фьямоцци
71'
66'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Майкон
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Т. Ринкон
65'
Замена
Д. Марчезе
️️️️
П. Тахцидис
61'
59'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:1!
П. Тахцидис
Пас отдал
Д. Лаксальт
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Ламанна
4
Иццо
8
Бурдиссо
6
Муньос
93
Лаксальт
15
Фьямоцци
21
Джемаили
8
Ринкон
77
Тахцидис
10
Сусо
30
Паволетти
4-3-2-1
13
Щесны
13
Майкон
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
77
Тахцидис
15
Марчезе
15
Марчезе
77
Тахцидис
15
Фьямоцци
17
Капель
17
Капель
15
Фьямоцци
10
Сусо
21
Пандев
21
Пандев
10
Сусо
10
Салах
87
Жуканович
87
Жуканович
10
Салах
13
Майкон
10
Джеко
10
Джеко
13
Майкон
8
Перотти
10
Тотти
10
Тотти
8
Перотти
Остались в запасе
Дженоа
Рома
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Дженоа - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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