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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 28 мая 2017
Рома
28.05.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
10'
Э. Джеко
74'
Д. Де Росси
90'
Д. Перотти
3'
П. Пеллегри
79'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
Желтая карточка
Э. Джеко
90'
+5
Желтая карточка
Д. Перотти
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Перотти
Пас отдал
Э. Джеко
90'
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лазович
Пас отдал
Д. Лаксальт
ГОЛ! 2:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
Э. Джеко
74'
69'
Замена
О. Нтчам
️️️️
П. Пеллегри
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
69'
56'
Замена
Д. Катальди
️️️️
О. Хильемарк
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Салах
54'
50'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Р. Палладино
Замена
М. Руй
️️️️
Эмерсон
18'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Пеллегри
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Оскар Хильемарк
АП
88
Дарко Лазович
ПП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
4-3-2-1
13
Щесны
33
Эмерсон
44
Манолас
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
4-3-1-2
16
Ламанна
6
Муньос
19
Джентилетти
4
Бираски
93
Лаксальт
88
Лазович
44
Велозу
5
Кофи
7
Хильемарк
17
Палладино
9
Пеллегри
33
Эмерсон
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
33
Эмерсон
10
Салах
10
Тотти
10
Тотти
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
17
Палладино
44
Нинкович
44
Нинкович
17
Палладино
7
Хильемарк
32
Катальди
32
Катальди
7
Хильемарк
9
Пеллегри
10
Нтчам
10
Нтчам
9
Пеллегри
Остались в запасе
Рома
Дженоа
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Рома - Дженоа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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