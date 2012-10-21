Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 21 октября 2012
Дженоа
21.10.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 4
Завершен
Рома
7'
Ю. Куцка
15'
Б. Янкович
27'
Ф. Тотти
44'
П. Освальдо
55'
П. Освальдо
83'
Э. Ламела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
88'
Замена
М. Брэдли
️️️️
П. Освальдо
83'
ГОЛ! 2:4!
Э. Ламела
77'
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
М. Боррьелло
73'
Желтая карточка
А. Гранквист
72'
Замена
Л. Мелацци
️️️️
Л. Антонелли
70'
Желтая карточка
М. Канини
69'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Ф. Сеймур
62'
Желтая карточка
Ф. Сеймур
60'
59'
Желтая карточка
Д. Де Росси
55'
ГОЛ! 2:3!
П. Освальдо
Пас отдал
А. Флоренци
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
К. Хоркера
54'
44'
ГОЛ! 2:2!
П. Освальдо
Пас отдал
И. Пирис
27'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
И. Пирис
ГОЛ! 2:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Л. Антонелли
15'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Куцка
Пас отдал
М. Боррьелло
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
3-2-2-3
1
Фрей
2
Канини
24
Моретти
13
Антонелли
4
Гранквист
83
Бово
17
Сеймур
33
Куцка
22
Боррьелло
14
Хоркера
7
Янкович
3-2-2-1-2
1
Стекеленбург
24
Флоренци
5
Маркиньос
25
Кастан
4
Пирис
42
Бальдзаретти
77
Тахцидис
16
Де Росси
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
13
Антонелли
9
Мелацци
9
Мелацци
13
Антонелли
17
Сеймур
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
17
Сеймур
14
Хоркера
9
Иммобиле
9
Иммобиле
14
Хоркера
10
Освальдо
4
Брэдли
4
Брэдли
10
Освальдо
24
Флоренци
15
Пьянич
15
Пьянич
24
Флоренци
Остались в запасе
Дженоа
Рома
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Дженоа - Рома
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Дженоа
Рома
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+