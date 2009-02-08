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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 08 февраля 2009
Рома
08.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
26'
Сисиньо
48'
М. Вучинич
90+4'
Ж. Баптиста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
ГОЛ! 3:0!
Ж. Баптиста
+4
Замена
А. Аквилани
️️️️
Ф. Тотти
Вторая желтая
Д. Скулли
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
Замена
А. Скарпи
️️️️
Рубиньо
Травма
Рубиньо
Желтая карточка
И. Юрич
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Боккетти
Вторая желтая
Р. Таддеи
ГОЛ! 2:0!
М. Вучинич
Пас отдал
Д. Де Росси
Замена
О. Миланетто
️️️️
Э. Ванден Борре
Желтая карточка
Э. Ванден Борре
Замена
М. Мотта
️️️️
Сисиньо
Желтая карточка
Р. Таддеи
Травма
Сисиньо
ГОЛ! 1:0!
Сисиньо
Пас отдал
С. Перротта
Желтая карточка
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЛП
28
Иван Юрич
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Энтони Ванден Борре
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-4-1-1
32
Дони
0
Тонетто
4
Жуан
5
Мексес
12
Сисиньо
20
Перротта
4
Бриги
16
Де Росси
11
Таддеи
10
Тотти
9
Вучинич
4-4-2
34
Рубиньо
20
Бьява
27
Феррари
16
Боккетти
4
Кришито
20
Ванден Борре
28
Юрич
8
Мотта
10
Скулли
7
Янкович
22
Милито
12
Сисиньо
16
Мотта
16
Мотта
12
Сисиньо
10
Тотти
20
Аквилани
20
Аквилани
10
Тотти
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
34
Рубиньо
73
Скарпи
73
Скарпи
34
Рубиньо
20
Ванден Борре
0
Миланетто
0
Миланетто
20
Ванден Борре
16
Боккетти
17
Палладино
17
Палладино
16
Боккетти
Остались в запасе
Рома
Дженоа
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Остались в запасе
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Дженоа
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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