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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 23 августа 2009
Дженоа
23.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Завершен
Рома
49'
Д. Кришито
68'
А. Сапатер
83'
Д. Бьява
54'
Р. Таддеи
64'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 3:2!
Д. Бьява
Пас отдал
Д. Скулли
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
Й. Риисе
️️️️
М. Андреолли
Замена
А. Черчи
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
М. Бриги
️️️️
Р. Таддеи
Замена
Л. Фигуэроа
️️️️
Э. Креспо
ГОЛ! 2:2!
А. Сапатер
Травма
М. Андреолли
Желтая карточка
М. Андреолли
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ж. Менез
ГОЛ! 1:1!
Р. Таддеи
Желтая карточка
Э. Моретти
ГОЛ! 1:0!
Д. Кришито
Пас отдал
Д. Скулли
Замена
Д. Кришито
️️️️
Д. Бьява
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Место
Желтая карточка
А. Сапатер
Желтая карточка
Ф. Модесто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
32
Франческо Модесто
АП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
27
Джандоменико Место
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Артур
ВР
27
Марко Кассетти
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
11
Родриго Таддеи
ЦП
7
Жереми Менез
ЦП
8
Стефано Губерти
АП
7
Давид Писарро
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
30
Лусиано Фигуэроа
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
3-4-1-2
32
Амелия
24
Моретти
19
Папастатопулос
20
Бьява
9
Креспо
0
Сапатер
28
Юрич
7
Росси
32
Модесто
27
Место
10
Скулли
4-4-1-1
1
Артур
16
Мотта
3
Андреолли
8
Бурдиссо
27
Кассетти
7
Писарро
11
Таддеи
7
Менез
16
Де Росси
8
Губерти
10
Тотти
9
Креспо
30
Фигуэроа
30
Фигуэроа
9
Креспо
20
Бьява
4
Кришито
4
Кришито
20
Бьява
27
Место
8
Паласио
8
Паласио
27
Место
3
Андреолли
6
Риисе
6
Риисе
3
Андреолли
11
Таддеи
4
Бриги
4
Бриги
11
Таддеи
8
Губерти
7
Черчи
7
Черчи
8
Губерти
Остались в запасе
Дженоа
Рома
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Дженоа - Рома
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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