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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 19 января 2020
Дженоа
19.01.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 3
Завершен
Рома
45'
Г. Пандев
6'
Д. Ундер
44'
Д. Бираски (АГ)
74'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Стураро
90'
+2
88'
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Ундер
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Санабрия
86'
84'
Замена
М. Четин
️️️️
Д. Сантон
81'
Желтая карточка
П. Лопес
74'
ГОЛ! 1:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
73'
Желтая карточка
Э. Джеко
73'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ж. Верету
Замена
А. Фавилли
️️️️
Ф. Кассата
70'
Желтая карточка
Ф. Кассата
61'
ГОЛ! 1:2!
Г. Пандев
Пас отдал
Л. Шоне
45'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Бираски
Желтая карточка
К. Ромеро
38'
26'
Желтая карточка
Ж. Верету
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Клюйверт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
4
Бираски
21
Ромеро
18
Гольданига
3
Баррека
18
Гильоне
27
Стураро
29
Кассата
20
Шоне
21
Пандев
19
Санабрия
4-1-1-3-1
13
Лопес
18
Сантон
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
24
Диавара
17
Верету
7
Ундер
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
19
Санабрия
7
Агудело
7
Агудело
19
Санабрия
27
Стураро
16
Радованович
16
Радованович
27
Стураро
29
Кассата
99
Фавилли
99
Фавилли
29
Кассата
18
Сантон
45
Четин
45
Четин
18
Сантон
17
Верету
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Верету
7
Ундер
33
Перес
33
Перес
7
Ундер
Остались в запасе
Дженоа
Рома
24
Филип Ягелло
ЦП
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
24
Филип Ягелло
ЦП
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Дженоа - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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