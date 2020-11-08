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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 08 ноября 2020
Дженоа
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 3
Завершен
Рома
50'
М. Пьяца
45+2'
Г. Мхитарян
66'
Г. Мхитарян
85'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
87'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Пеллегрини
85'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Педро
Замена
М. Дестро
️️️️
Л. Лерагер
81'
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Зайц
81'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
И. Радованович
70'
Замена
П. Гильоне
️️️️
А. Масиелло
70'
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Б. Перес
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Пьяца
61'
61'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Б. Майорал
ГОЛ! 1:1!
М. Пьяца
Пас отдал
Д. Скамакка
50'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Ж. Верету
15'
Замена
Б. Перес
️️️️
Л. Спинаццола
Желтая карточка
М. Зайц
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
4-2-2-2
1
Перин
4
Бираски
5
Масиелло
13
Бани
4
Кришито
6
Ровелла
16
Радованович
8
Зайц
21
Лерагер
7
Пьяца
9
Скамакка
3-2-2-2-1
13
Лопес
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
37
Спинаццола
22
Мхитарян
17
Верету
9
Педро
7
Пеллегрини
9
Майорал
5
Масиелло
18
Гильоне
18
Гильоне
5
Масиелло
16
Радованович
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
16
Радованович
8
Зайц
47
Бадель
47
Бадель
8
Зайц
21
Лерагер
21
Дестро
21
Дестро
21
Лерагер
7
Пьяца
21
Пандев
21
Пандев
7
Пьяца
37
Спинаццола
33
Перес
33
Перес
37
Спинаццола
7
Пеллегрини
12
Вильяр
12
Вильяр
7
Пеллегрини
9
Майорал
4
Кристанте
4
Кристанте
9
Майорал
Остались в запасе
Дженоа
Рома
92
Альберто Палеари
ВР
25
Леннарт Чиборра
ЛП
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
25
Леннарт Чиборра
ЛП
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Дженоа - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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