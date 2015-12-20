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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 20 декабря 2015
Рома
20.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
43'
А. Флоренци
89'
У. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
ГОЛ! 2:0!
У. Садик
Пас отдал
В. Ванкер
89'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Р. Наингголан
88'
Замена
У. Садик
️️️️
М. Салах
82'
Красная карточка
Э. Джеко
75'
Замена
Я. Фальке
️️️️
М. Пьянич
65'
64'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
П. Тахцидис
57'
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Ансальди
45'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Капель
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
43'
Желтая карточка
М. Пьянич
35'
Желтая карточка
А. Флоренци
29'
Желтая карточка
Р. Наингголан
22'
10'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Паоло Сканнапьеко
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
27
Жервиньо
10
Салах
10
Джеко
3-2-4-1
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
6
Муньос
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Ринкон
77
Тахцидис
10
Нтчам
17
Капель
6
Гакпе
44
Наингголан
21
Ванкер
21
Ванкер
44
Наингголан
15
Пьянич
44
Фальке
44
Фальке
15
Пьянич
10
Салах
6
Садик
6
Садик
10
Салах
77
Тахцидис
25
Сиссоко
25
Сиссоко
77
Тахцидис
17
Капель
88
Лазович
88
Лазович
17
Капель
14
Ансальди
21
Пандев
21
Пандев
14
Ансальди
Остались в запасе
Рома
Дженоа
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
44
Паоло Сканнапьеко
ЦЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Остались в запасе
44
Паоло Сканнапьеко
ЦЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Дженоа
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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