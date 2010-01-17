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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 17 января 2010
Рома
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
17'
С. Перротта
44'
Л. Тони
59'
Л. Тони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Л. Тони
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
Замена
Н. Томович
️️️️
Д. Место
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Суасо
ГОЛ! 3:0!
Л. Тони
Пас отдал
М. Вучинич
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Д. Скулли
Травма
Д. Скулли
ГОЛ! 1:0!
С. Перротта
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
4
Жуан
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
20
Симоне Перротта
(К)
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
28
Иван Юрич
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЛП
7
Марко Росси
(К)
ЦП
9
Давид Суасо
ПП
27
Джандоменико Место
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
12
Сержио
4
Жуан
6
Риисе
8
Бурдиссо
27
Кассетти
7
Писарро
20
Перротта
4
Бриги
11
Таддеи
18
Тони
9
Вучинич
3-2-3-2
32
Амелия
16
Боккетти
20
Бьява
4
Кришито
28
Юрич
3
Дайнелли
9
Суасо
7
Росси
0
Миланетто
10
Скулли
27
Место
18
Тони
10
Баптиста
10
Баптиста
18
Тони
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
27
Место
4
Томович
4
Томович
27
Место
10
Скулли
32
Модесто
32
Модесто
10
Скулли
9
Суасо
9
Креспо
9
Креспо
9
Суасо
Остались в запасе
Рома
Дженоа
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Дженоа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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