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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 12 января 2023
Рома
12.01.2023, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Дженоа
64'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Дженоа
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Н. Дзаньоло
86'
83'
Желтая карточка
М. Бани
75'
Замена
М. Араму
️️️️
П. Галдамес
75'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Кода
Замена
З. Челик
️️️️
Н. Залевски
75'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Манчини
64'
64'
Замена
М. Френдруп
️️️️
С. Стураро
64'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Л. Чиборра
63'
Замена
К. Строотман
️️️️
М. Бадель
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Э. Бове
62'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
С. Эль-Шаарави
62'
59'
Желтая карточка
Л. Чиборра
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
57'
Замена
П. Дибала
️️️️
Л. Пеллегрини
46'
Желтая карточка
Э. Бове
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
4
Пабло Галдамес
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Дженоа
71
Джузеппе Агостино
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
59
Залевски
3
Кумбула
3
Ибаньес
23
Манчини
18
Матич
8
Бове
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-1-4-1
1
Мартинес
20
Сабелли
13
Бани
38
Вольяччо
3
Дрэгушин
4
Галдамес
47
Бадель
27
Стураро
50
Ялчин
25
Чиборра
9
Кода
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
2
Челик
2
Челик
59
Залевски
8
Бове
4
Кристанте
4
Кристанте
8
Бове
10
Дзаньоло
4
Тахирович
4
Тахирович
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
21
Дибала
21
Дибала
7
Пеллегрини
25
Чиборра
4
Кришито
4
Кришито
25
Чиборра
47
Бадель
8
Строотман
8
Строотман
47
Бадель
27
Стураро
25
Френдруп
25
Френдруп
27
Стураро
4
Галдамес
70
Араму
70
Араму
4
Галдамес
9
Кода
47
Пушкаш
47
Пушкаш
9
Кода
Остались в запасе
Рома
Дженоа
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
71
Джузеппе Агостино
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
71
Джузеппе Агостино
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Рома - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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