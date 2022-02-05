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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 05 февраля 2022
Рома
05.02.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Дженоа
Красная карточка
Н. Дзаньоло
90'
+5
Желтая карточка
Т. Абрахам
90'
+4
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
90'
+1
79'
Желтая карточка
Й. Васкес
Замена
Ж. Верету
️️️️
Р. Карсдорп
71'
71'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
К. Экубан
71'
Замена
Н. Максимович
️️️️
М. Портанова
68'
Красная карточка
Л. Эстигард
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
С. Оливейра
57'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
57'
57'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Дестро
57'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Йебоа
45'
+1
Замена
Л. Эстигард
️️️️
М. Бани
Желтая карточка
Д. Манчини
35'
25'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-4-1-1
1
Патрисиу
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
27
Оливейра
2
Мэйтленд-Найлс
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-2-1-3
46
Сиригу
30
Хефти
13
Бани
13
Ванхесден
22
Васкес
47
Бадель
27
Стураро
90
Портанова
81
Экубан
9
Йебоа
21
Дестро
2
Карсдорп
17
Верету
17
Верету
2
Карсдорп
27
Оливейра
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
27
Оливейра
2
Мэйтленд-Найлс
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
2
Мэйтленд-Найлс
9
Йебоа
10
Амири
10
Амири
9
Йебоа
13
Бани
5
Эстигард
5
Эстигард
13
Бани
90
Портанова
52
Максимович
52
Максимович
90
Портанова
81
Экубан
72
Мелегони
72
Мелегони
81
Экубан
21
Дестро
91
Пикколи
91
Пикколи
21
Дестро
Остались в запасе
Рома
Дженоа
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Рома - Дженоа
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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