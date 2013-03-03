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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 03 марта 2013
Рома
03.03.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
16'
Ф. Тотти (П)
58'
А. Романьоли
89'
С. Перротта
42'
М. Боррьелло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
ГОЛ! 3:1!
С. Перротта
Пас отдал
Ф. Тотти
89'
Желтая карточка
М. Брэдли
87'
Замена
С. Перротта
️️️️
П. Освальдо
81'
78'
Вторая желтая
Ю. Куцка
Желтая карточка
Ф. Тотти
78'
72'
Замена
М. Ригони
️️️️
А. Бертолаччи
61'
Желтая карточка
Э. Пизано
61'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Д. Тошер
61'
Замена
К. Хоркера
️️️️
Э. Пизано
ГОЛ! 2:1!
А. Романьоли
Пас отдал
Ф. Тотти
58'
Замена
Маркиньо
️️️️
Ф. Бальдзаретти
56'
Желтая карточка
М. Брэдли
50'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
42'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Боррьелло
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Пьянич
39'
18'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Марко Ригони
АП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стекеленбург
26
Романьоли
35
Торосидис
8
Бурдиссо
42
Бальдзаретти
4
Пирис
16
Де Росси
15
Пьянич
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
3-2-4-1
1
Фрей
13
Антонелли
90
Портанова
5
Пизано
83
Бово
24
Моретти
91
Бертолаччи
28
Тошер
33
Куцка
11
Варгас
22
Боррьелло
10
Освальдо
20
Перротта
20
Перротта
10
Освальдо
42
Бальдзаретти
77
Маркиньо
77
Маркиньо
42
Бальдзаретти
15
Пьянич
4
Брэдли
4
Брэдли
15
Пьянич
91
Бертолаччи
14
Ригони
14
Ригони
91
Бертолаччи
28
Тошер
9
Иммобиле
9
Иммобиле
28
Тошер
5
Пизано
14
Хоркера
14
Хоркера
5
Пизано
Остались в запасе
Рома
Дженоа
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Рома - Дженоа
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
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