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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 07 марта 2021
Рома
07.03.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
24'
Д. Манчини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Б. Майорал
86'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Б. Перес
86'
84'
Желтая карточка
Д. Кришито
78'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Зайц
76'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
К. Строотман
Замена
К. Перес
️️️️
Педро
74'
Желтая карточка
Д. Манчини
65'
64'
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Диавара
60'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
С. Эль-Шаарави
60'
46'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Пьяца
46'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
П. Гильоне
45'
+1
Желтая карточка
М. Дестро
42'
Желтая карточка
А. Масиелло
ГОЛ! 1:0!
Д. Манчини
Пас отдал
Л. Пеллегрини
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Лопес
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Карсдорп
24
Диавара
4
Кристанте
33
Перес
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Педро
9
Майорал
4-1-3-2
22
Маркетти
18
Гильоне
4
Кришито
5
Масиелло
77
Дзаппакоста
16
Радованович
8
Строотман
47
Бадель
8
Зайц
21
Дестро
7
Пьяца
8
Эль-Шаарави
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
33
Перес
37
Спинаццола
37
Спинаццола
33
Перес
9
Майорал
17
Фасио
17
Фасио
9
Майорал
24
Диавара
12
Вильяр
12
Вильяр
24
Диавара
9
Педро
23
Перес
23
Перес
9
Педро
8
Строотман
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Строотман
8
Зайц
72
Мелегони
72
Мелегони
8
Зайц
18
Гильоне
29
Кассата
29
Кассата
18
Гильоне
7
Пьяца
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пьяца
Остались в запасе
Рома
Дженоа
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Рома - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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