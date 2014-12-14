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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 14 декабря 2014
Дженоа
14.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Рома
40'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
90'
+1
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Перотти
84'
83'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
М. Пинилья
80'
77'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
А. Льяич
Замена
М. Пинилья
️️️️
С. Де Майо
70'
Замена
Эденилсон
️️️️
А. Матри
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Майкон
Замена
Э. Ламанна
️️️️
Я. Фальке
31'
31'
Пенальти не реализован!
А. Льяич
Красная карточка
М. Перин
29'
28'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
25'
Желтая карточка
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
8
Бурдиссо
13
Антонелли
87
Де Майо
14
Ронкалья
27
Стураро
8
Ринкон
91
Бертолаччи
44
Фальке
8
Перотти
21
Матри
3-2-3-2
16
Де Санктис
24
Флоренци
13
Астори
2
Янга-Мбива
13
Майкон
25
Холебас
44
Наингголан
20
Кейта
15
Пьянич
22
Льяич
27
Жервиньо
44
Фальке
16
Ламанна
16
Ламанна
44
Фальке
21
Матри
88
Эденилсон
88
Эденилсон
21
Матри
87
Де Майо
51
Пинилья
51
Пинилья
87
Де Майо
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
10
Тотти
22
Льяич
Остались в запасе
Дженоа
Рома
40
Армандо Приско
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
28
Франко Муссис
ЦП
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Дженоа - Рома
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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