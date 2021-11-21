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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 21 ноября 2021
Дженоа
21.11.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Рома
82'
Ф. Афена-Гьян
90+4'
Ф. Афена-Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Ф. Афена-Гьян
90'
+3
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
90'
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
Замена
А. Букса
️️️️
С. Стураро
90'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Бадель
90'
87'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
М. Кумбула
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Д. Бираски
84'
Замена
П. Гильоне
️️️️
С. Сабелли
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Афена-Гьян
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
С. Сабелли
78'
75'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
Эрнани
️️️️
Г. Пандев
63'
Желтая карточка
М. Бадель
54'
40'
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
А. Камбьясо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Александер Букса
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-3-2-2
46
Сиригу
5
Масиелло
4
Бираски
22
Васкес
20
Камбьясо
6
Ровелла
20
Сабелли
27
Стураро
47
Бадель
21
Пандев
81
Экубан
4-2-2-2
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Ибаньес
23
Манчини
3
Кумбула
22
Мхитарян
17
Верету
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
18
Абрахам
20
Сабелли
18
Гильоне
18
Гильоне
20
Сабелли
47
Бадель
4
Галдамес
4
Галдамес
47
Бадель
21
Пандев
23
Эрнани
23
Эрнани
21
Пандев
27
Стураро
21
Букса
21
Букса
27
Стураро
4
Бираски
9
Бианки
9
Бианки
4
Бираски
3
Кумбула
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Кумбула
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
14
Шомуродов
Остались в запасе
Дженоа
Рома
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Андрей Шевченко
16
Филиппо Трипи
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Остались в запасе
16
Филиппо Трипи
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Дженоа - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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