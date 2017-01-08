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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 08 января 2017
Дженоа
08.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Рома
36'
А. Иццо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
88'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Наингголан
85'
Замена
К. Манолас
️️️️
Б. Перес
84'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Л. Окампос
81'
78'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Перотти
66'
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
Эденилсон
️️️️
Н. Нинкович
62'
49'
Желтая карточка
Д. Де Росси
38'
Желтая карточка
А. Рюдигер
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Иццо
Желтая карточка
И. Кофи
27'
Замена
Э. Ламанна
️️️️
М. Перин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-2-1
1
Перин
93
Лаксальт
4
Иццо
6
Муньос
8
Бурдиссо
5
Кофи
30
Ригони
88
Лазович
7
Окампос
44
Нинкович
18
Симеоне
4-4-2
13
Щесны
22
Рюдигер
15
Жуан
17
Фасио
33
Эмерсон
33
Перес
16
Де Росси
8
Строотман
44
Наингголан
10
Джеко
8
Перотти
1
Перин
16
Ламанна
16
Ламанна
1
Перин
44
Нинкович
88
Эденилсон
88
Эденилсон
44
Нинкович
33
Перес
44
Манолас
44
Манолас
33
Перес
44
Наингголан
5
Паредес
5
Паредес
44
Наингголан
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
Остались в запасе
Дженоа
Рома
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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