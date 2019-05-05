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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 05 мая 2019
Дженоа
05.05.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Рома
90+1'
К. Ромеро
82'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Желтая карточка
Э. Ролон
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
К. Ромеро
Пас отдал
М. Велозу
90'
+1
84'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
82'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Джеко
51'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-3-2
13
Раду
87
Жуканович
21
Ромеро
4
Бираски
4
Кришито
16
Радованович
21
Лерагер
44
Велозу
11
Бесса
18
Лападула
8
Куаме
4-3-2-1
83
Миранте
24
Флоренци
11
Коларов
17
Фасио
44
Манолас
15
Н'Зонзи
10
Дзаньоло
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Дженоа
Рома
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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