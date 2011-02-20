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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 20 февраля 2011
Дженоа
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 3
Завершен
Рома
52'
Р. Паласио
68'
А. Палоски
74'
Р. Паласио
86'
А. Палоски
6'
Ф. Мексес
15'
Н. Бурдиссо
51'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Вторая желтая
Рафинья
+1
ГОЛ! 4:3!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Паласио
Замена
Э. Моретти
️️️️
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 3:3!
Р. Паласио
Замена
С. Лориа
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
Р. Таддеи
ГОЛ! 2:3!
А. Палоски
Пас отдал
А. Флоро Флорес
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Росси
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Симплисио
Замена
М. Велозу
️️️️
О. Миланетто
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:3!
Р. Паласио
ГОЛ! 0:3!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Боррьелло
+1
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Л. Греко
15'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бурдиссо
Пас отдал
Ф. Тотти
12'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мексес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
(К)
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
13
Рафинья
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Паоло Кастеллини
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЛП
19
Леандро Греко
ОП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
4-4-2
82
Эдуарду
4
Кришито
3
Дайнелли
13
Каладзе
27
Место
7
Росси
0
Миланетто
33
Куцка
13
Рафинья
9
Флоро Флорес
8
Паласио
4-1-3-2
12
Сержио
7
Кастеллини
5
Мексес
8
Бурдиссо
6
Риисе
19
Греко
4
Бриги
20
Перротта
30
Симплисио
22
Боррьелло
10
Тотти
9
Флоро Флорес
24
Моретти
24
Моретти
9
Флоро Флорес
0
Миланетто
44
Велозу
44
Велозу
0
Миланетто
7
Росси
9
Палоски
9
Палоски
7
Росси
22
Боррьелло
51
Лориа
51
Лориа
22
Боррьелло
20
Перротта
11
Таддеи
11
Таддеи
20
Перротта
30
Симплисио
7
Менез
7
Менез
30
Симплисио
Остались в запасе
Дженоа
Рома
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Дженоа - Рома
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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