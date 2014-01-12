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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Дженоа
Рома - Дженоа: обзор матча 12 января 2014
Рома
12.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 0
Завершен
Дженоа
26'
А. Флоренци
30'
Ф. Тотти
43'
Майкон
53'
М. Бенатиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Дженоа
86'
Желтая карточка
И. Кофи
Замена
Т. Едвай
️️️️
Майкон
83'
82'
Замена
М. Конате
️️️️
Э. Калайо
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
78'
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Пьянич
71'
69'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Ш. Врсалько
62'
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Бертолаччи
61'
Желтая карточка
Л. Антонелли
58'
Вторая желтая
Матузалем
ГОЛ! 4:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Ф. Тотти
53'
ГОЛ! 3:0!
Майкон
Пас отдал
А. Флоренци
43'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Жервиньо
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
26'
24'
Желтая карточка
Матузалем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Матузалем
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
8
Бурдиссо
4
Бенатиа
16
Додо
13
Майкон
44
Наингголан
8
Строотман
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Тотти
3-2-4-1
1
Перин
7
Антонини
13
Антонелли
17
Манфредини
24
Врсалько
15
Марчезе
91
Бертолаччи
27
Матузалем
8
Бьондини
88
Кабрал
16
Калайо
13
Майкон
4
Едвай
4
Едвай
13
Майкон
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
15
Пьянич
21
Дестро
21
Дестро
15
Пьянич
24
Врсалько
31
Сампиризи
31
Сампиризи
24
Врсалько
91
Бертолаччи
5
Кофи
5
Кофи
91
Бертолаччи
16
Калайо
11
Конате
11
Конате
16
Калайо
Остались в запасе
Рома
Дженоа
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:55 (прямая)
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