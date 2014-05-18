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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Рома
Дженоа - Рома: обзор матча 18 мая 2014
Дженоа
18.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Рома
83'
Й. Фетфацидис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Рома
Замена
М. Мотта
️️️️
Р. Сентурион
89'
ГОЛ! 1:0!
Й. Фетфацидис
Пас отдал
М. Конате
83'
Замена
М. Конате
️️️️
Э. Калайо
79'
78'
Замена
Додо
️️️️
М. Дестро
73'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
А. Льяич
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Скулли
69'
59'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Ф. Риччи
56'
Желтая карточка
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
90
Даниэле Портанова
(К)
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЛП
88
Кабрал
ОП
8
Николас Бурдиссо
ОП
16
Эмануэле Калайо
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ПП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
(К)
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЛВ
11
Родриго Таддеи
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Джакомо Лукарини
ЦЗ
94
Аллан Блаз
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
71
Энцо Ди Сантантонио
ЦП
46
Франческо Тодиско
ЦП
67
Лука Тальявакке
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Рома
51
Франческо Проетти Гаффи
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Деян Болдор
ЦЗ
9
Михай Баласа
ЦЗ
0
Владуц Марин
ЦЗ
0
Маттео Адамо
ЦП
97
Симоне Батталья
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
50
Джонатан Ферранте
ЦФ
24
Якопо Ферри
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-2-3-1
1
Перин
24
Врсалько
15
Марчезе
87
Де Майо
90
Портанова
88
Кабрал
8
Бурдиссо
27
Стураро
16
Калайо
10
Скулли
10
Сентурион
3-3-1-2-1
1
Скорупски
25
Кастан
4
Едвай
4
Бенатиа
7
Бастос
11
Таддеи
24
Флоренци
44
Наингголан
22
Льяич
11
Риччи
21
Дестро
10
Сентурион
16
Мотта
16
Мотта
10
Сентурион
10
Скулли
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
10
Скулли
16
Калайо
11
Конате
11
Конате
16
Калайо
21
Дестро
16
Додо
16
Додо
21
Дестро
11
Риччи
36
Маццителли
36
Маццителли
11
Риччи
22
Льяич
10
Тотти
10
Тотти
22
Льяич
Остались в запасе
Дженоа
Рома
14
Якуб Громада
ОП
71
Энцо Ди Сантантонио
ЦП
36
Джакомо Лукарини
ЦЗ
46
Франческо Тодиско
ЦП
94
Аллан Блаз
ЦЗ
67
Лука Тальявакке
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
50
Джонатан Ферранте
ЦФ
0
Маттео Адамо
ЦП
24
Якопо Ферри
ЦФ
5
Деян Болдор
ЦЗ
9
Михай Баласа
ЦЗ
51
Франческо Проетти Гаффи
ВР
97
Симоне Батталья
ЦП
0
Владуц Марин
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
14
Якуб Громада
ОП
71
Энцо Ди Сантантонио
ЦП
36
Джакомо Лукарини
ЦЗ
46
Франческо Тодиско
ЦП
94
Аллан Блаз
ЦЗ
67
Лука Тальявакке
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
Остались в запасе
50
Джонатан Ферранте
ЦФ
0
Маттео Адамо
ЦП
24
Якопо Ферри
ЦФ
5
Деян Болдор
ЦЗ
9
Михай Баласа
ЦЗ
51
Франческо Проетти Гаффи
ВР
97
Симоне Батталья
ЦП
0
Владуц Марин
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Дженоа - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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