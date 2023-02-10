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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 10 февраля 2023
Милан
10.02.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Торино
62'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Торино
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
89'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Салемакерс
89'
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Тонали
89'
82'
Желтая карточка
Н. Радоньич
80'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Н. Влашич
80'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
К. Джиджи
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
79'
Замена
М. Габбиа
️️️️
С. Кьер
70'
69'
Замена
Я. Карамо
️️️️
М. Адопо
68'
Желтая карточка
П. Схюрс
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
62'
58'
Замена
М. Войвода
️️️️
А. Буонджорно
49'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Желтая карточка
С. Кьер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
24
Кьер
12
Тиав
15
Калюлю
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
15
Родригес
8
Адопо
66
Гинейтис
59
Миранчук
45
Влашич
19
Санабрия
24
Кьер
46
Габбиа
46
Габбиа
24
Кьер
56
Салемакерс
2
Калабрия
2
Калабрия
56
Салемакерс
16
Тонали
4
Побега
4
Побега
16
Тонали
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
26
Джиджи
55
Гравийон
55
Гравийон
26
Джиджи
4
Буонджорно
23
Войвода
23
Войвода
4
Буонджорно
45
Влашич
28
Радоньич
28
Радоньич
45
Влашич
8
Адопо
14
Карамо
14
Карамо
8
Адопо
Остались в запасе
Милан
Торино
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Милан - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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