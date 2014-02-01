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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 01 февраля 2014
Милан
01.02.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Торино
50'
А. Рами
17'
Ч. Иммобиле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
90'
+3
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
Замена
А. Петанья
️️️️
К. Хонда
88'
Желтая карточка
Д. Бонера
81'
Желтая карточка
Д. Паццини
78'
76'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Робиньо
75'
74'
Желтая карточка
Д. Вивес
69'
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Баша
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
С. Мунтари
63'
53'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Фарнеруд
ГОЛ! 1:1!
А. Рами
Пас отдал
С. Мунтари
50'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Э. Моретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
10
Кака
АП
3
Кейсуке Хонда
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЛП
32
Сальваторе Масиелло
ОП
8
Мигьен Баша
ОП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
23
Рами
23
Бонера
22
Де Шильо
4
Мунтари
18
Монтоливо
3
Хонда
10
Кака
11
Паццини
70
Робиньо
4-2-3-1
93
Паделли
36
Дармиан
15
Глик
52
Максимович
24
Моретти
32
Масиелло
8
Баша
7
Черчи
9
Фарнеруд
5
Вивес
9
Иммобиле
4
Мунтари
34
Де Йонг
34
Де Йонг
4
Мунтари
70
Робиньо
17
Сапонара
17
Сапонара
70
Робиньо
3
Хонда
37
Петанья
37
Петанья
3
Хонда
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
8
Баша
27
Куртич
27
Куртич
8
Баша
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
Остались в запасе
Милан
Торино
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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