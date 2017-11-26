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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 26 ноября 2017
Милан
26.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
62'
Желтая карточка
Т. Ринкон
43'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
26
Романьоли
25
Сапата
19
Кессье
7
Бонавентура
18
Монтоливо
10
Сусо
9
Калинич
19
Силва
4-3-1-2
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
10
Оби
8
Ринкон
33
Базелли
22
Льяич
11
Белотти
99
Ньянг
Остались в запасе
Милан
Торино
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Милан - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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