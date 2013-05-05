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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 05 мая 2013
Милан
05.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Торино
84'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Торино
Желтая карточка
М. Балотелли
85'
84'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ф. Мексес
84'
83'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
В. Ди Чезаре
Замена
Робиньо
️️️️
М. Фламини
81'
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Боатенг
76'
75'
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Бриги
Желтая карточка
К. Боатенг
74'
Желтая карточка
С. Мунтари
73'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Эль-Шаарави
55'
Желтая карточка
Ф. Мексес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
70
Долли Менга
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
25
Сапата
5
Мексес
20
Абате
23
Ночерино
4
Мунтари
20
Фламини
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
45
Балотелли
3-2-3-2
1
Жилле
6
Ди Чезаре
4
Родригес
21
Огбонна
36
Дармиан
32
Масиелло
8
Баша
5
Вивес
4
Бриги
10
Баррето
7
Черчи
20
Фламини
70
Робиньо
70
Робиньо
20
Фламини
27
Боатенг
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
11
Паццини
92
Эль-Шаарави
6
Ди Чезаре
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
6
Ди Чезаре
4
Бриги
11
Сантана
11
Сантана
4
Бриги
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
Остались в запасе
Милан
Торино
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
70
Долли Менга
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
88
Марко Бакич
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
88
Марко Бакич
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Торино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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