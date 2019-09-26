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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 26 сентября 2019
Торино
26.09.2019, четверг, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Милан
72'
А. Белотти
76'
А. Белотти
18'
К. Пентек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
88'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
К. Джиджи
️️️️
О. Эйна
83'
Желтая карточка
О. Эйна
81'
78'
Замена
А. Ребич
️️️️
И. Беннасер
77'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
76'
72'
Желтая карточка
А. Романьоли
72'
Красная карточка
П. Рейна
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
Т. Ринкон
72'
Замена
А. Беренгер
️️️️
С. Верди
66'
65'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Р. Леау
63'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Замена
К. Ансальди
️️️️
Лянко
57'
Желтая карточка
А. Белотти
33'
Желтая карточка
С. Дзадза
31'
21'
Желтая карточка
И. Беннасер
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Пентек
Желтая карточка
Лянко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
13
Лянко
3
Бремер
4
Иццо
34
Эйна
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
33
Базелли
90
Верди
11
Дзадза
11
Белотти
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
10
Сусо
27
Леау
9
Пентек
90
Верди
7
Беренгер
7
Беренгер
90
Верди
13
Лянко
14
Ансальди
14
Ансальди
13
Лянко
34
Эйна
26
Джиджи
26
Джиджи
34
Эйна
10
Беннасер
9
Ребич
9
Ребич
10
Беннасер
27
Леау
7
Бонавентура
7
Бонавентура
27
Леау
Остались в запасе
Торино
Милан
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Торино - Милан
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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