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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Милан
Торино - Милан: обзор матча 09 декабря 2012
Торино
09.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 4
Завершен
Милан
28'
М. Сантана
80'
Р. Бьянки
40'
Робиньо
53'
А. Ночерино
61'
Д. Паццини
76'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Милан
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
86'
86'
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
81'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Паццини
ГОЛ! 2:4!
Р. Бьянки
Пас отдал
В. Бирса
80'
79'
Замена
М. Фламини
️️️️
С. Эль-Шаарави
76'
ГОЛ! 1:4!
С. Эль-Шаарави
Замена
С. Верди
️️️️
М. Сантана
73'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Меджиорини
65'
Желтая карточка
С. Масиелло
63'
Желтая карточка
А. Гацци
62'
61'
ГОЛ! 1:3!
Д. Паццини
Пас отдал
Робиньо
55'
Желтая карточка
И. Абате
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Ночерино
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Черчи
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Робиньо
Пас отдал
М. Де Шильо
Желтая карточка
М. Дармиан
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Сантана
28'
21'
Замена
М. Амброзини
️️️️
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
9
Роландо Бьянки
(К)
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
(К)
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ПП
70
Робиньо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
7
Сержиу Суциу
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
21
Огбонна
6
Ди Чезаре
36
Дармиан
11
Сантана
14
Гацци
8
Баша
7
Черчи
69
Меджиорини
9
Бьянки
4-3-2-1
32
Амелия
22
Де Шильо
33
Йепес
5
Мексес
20
Абате
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
23
Ночерино
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
7
Черчи
23
Бирса
23
Бирса
7
Черчи
11
Сантана
90
Верди
90
Верди
11
Сантана
69
Меджиорини
18
Сансоне
18
Сансоне
69
Меджиорини
92
Эль-Шаарави
20
Фламини
20
Фламини
92
Эль-Шаарави
34
Де Йонг
90
Амброзини
90
Амброзини
34
Де Йонг
11
Паццини
9
Кркич
9
Кркич
11
Паццини
Остались в запасе
Торино
Милан
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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