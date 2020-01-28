Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Торино
Милан - Торино: обзор матча 28 января 2020
Милан
28.01.2020, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Торино
12'
Д. Бонавентура
90+1'
Х. Чалханоглу
106'
Х. Чалханоглу
108'
З. Ибрагимович
34'
Бремер
71'
Бремер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Торино
Желтая карточка
З. Ибрагимович
111'
ГОЛ! 4:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Леау
108'
ГОЛ! 3:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ф. Кессье
106'
Желтая карточка
А. Конти
93'
ГОЛ! 2:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
С. Кастильехо
90'
+1
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Р. Крунич
82'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Бонавентура
76'
Желтая карточка
Р. Крунич
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Бремер
Пас отдал
О. Эйна
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
К. Пентек
65'
Желтая карточка
С. Кьер
53'
37'
Желтая карточка
А. Иццо
Желтая карточка
А. Ребич
37'
34'
ГОЛ! 1:1!
Бремер
Пас отдал
С. Верди
Желтая карточка
Т. Эрнандес
30'
22'
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
А. Ребич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
13
Конти
7
Бонавентура
33
Крунич
10
Беннасер
9
Ребич
70
Кастильехо
9
Пентек
3-2-2-2-1
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
4
Иццо
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Ринкон
23
Лукич
7
Беренгер
90
Верди
11
Белотти
7
Бонавентура
27
Леау
27
Леау
7
Бонавентура
33
Крунич
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
33
Крунич
9
Пентек
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Пентек
Остались в запасе
Милан
Торино
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Торино
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Торино
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
Вчера, 21:55
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:50
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
Вчера, 21:55
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:50
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+